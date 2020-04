Mario Kart 8 Deluxe festeggia il compleanno su Nintendo Switch: tre anni dall'uscita!

Le piste articolate e ricche di scorciatoie di Mario Kart 8 sono entrate per la prima volta nelle case dei videogiocatori nel maggio 2014, con la pubblicazione dell'apprezzata esclusiva Nintendo su Wii U.

In seguito alla pubblicazione di due interessanti pacchetti di ampliamento post-lancio, che hanno aggiunto nuove e frenetiche tratte, e all'esordio di Nintendo Switch sul mercato, la Casa di Kyoto ha deciso di rilanciare l'apprezzato racing game tramite una ripubblicazione. Il 28 aprile 2017 è dunque trionfalmente approdato sulla console ibrida Mario Kart 8 Deluxe, versione rivista ed ampliata di uno dei migliori esponenti dell'intero franchise. Non a caso, nel 2014, il gioco era stato premiato come miglior gioco sportivo ai The Game Awards.

Ad arricchire la formula già collaudata è intervenuta l'introduzione di tutti i contenuti pubblicati da Nintendo in forma di DLC, oltre ad alcune ulteriori aggiunte originali. Nello specifico, si ampliava il roster di piloti disponibili, che andava ad accogliere al suo interno, tra gli altri, King Boo e gli Inkling di Splatoon. Oltre a migliorie di natura tecnica, faceva ritorno nella serie anche la Battle Mode, pronta ad arricchire la già notevole offerta complessiva. Quest'oggi, 28 aprile 2020, Mario Kart 8 Deluxe festeggia dunque il proprio terzo anniversario su Nintendo Switch!



Al momento, non vi sono notizie ufficiali su di un nuovo capitolo della serie, ma voci di corridoio hanno insinuato il dubbio che Mario Kart 9 possa essere in sviluppo.