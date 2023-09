Mario Kart 8 Deluxe, è tempo di gareggiare: annunciato il pacchetto 6 dei nuovi percorsi

Il Nintendo Direct di settembre commentato in diretta su Twitch è stato importante anche per il futuro dell'ultima iterazione di una delle IP più importanti del parco titoli di Nintendo Switch e non solo: parliamo di Mario Kart 8 Deluxe. Nel corso della presentazione, la Grande N ha mostrato il pacchetto 6 del Pass percorsi aggiuntivi.

Mario Kart 8 Deluxe è pronto ad accogliere l'ultima parte del DLC dedicato ai tracciati introdotti poco per volta come contenuti a pagamento per l'utenza. Nel corso del trailer di presentazione, abbiamo avuto modo di assistere ad una parte di quelli che saranno i percorsi facenti parte dell'offerta contenutistica, come nel caso del Circuito di Daisyproveniente da Mario Kart Wii.

Con il breve trailer, inoltre, sono stati presentati gli ultimi personaggi che verranno introdotti grazie al DLC, come l'amato Diddy Kong, Funky Kong, Pauline e Peachette. Il pacchetto 6 di Mario Kart 8 Deluxe uscirà nell'inverno 2023 e conterrà ben otto percorsi e quattro personaggi (dapprima citati). Pronti a sfrecciare alla scoperta dei contenuti che verranno presto introdotti? Sappiate che, qualora non aveste ancora provveduto all'acquisto del DLC, vi sarà modo di acquistare la versione su scheda del DLC Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi a partire dal 6 ottobre. A distanza di poche settimane dalla notizia dei motori di Mario kart 8 che rombano al fuori GP di Monza per il Gran Premio di Formula 1, è tempo di tornare in sella al proprio Go Kart.