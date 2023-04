Mario Kart 8 Deluxe: nuovo giro sul tracciato, nuova vittoria nella classifica e-Shop

C'è una grande festa all'interno del Nintendo e-Shop, con tanti giochi Nintendo Switch in sconto per la seconda ondata delle offerte per Super Mario, recentemente al centro di un grande traguardo sul grande schermo. Però, Mario e i suoi amici non si limitano a dominare il botteghino, come mostrato dalle ultime classifiche e-Shop.

Mario Kart 8 non si schioda dal podio e detiene ancora una volta il primo posto nella lista dei giochi più venduti dallo store di Nintendo. In seconda e terza posizione troviamo Mega Man Battle Network Legacy Collection e il ritorno dei due capolavori per GBA su Switch sancito da Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp. Qui a seguire trovate l'elenco completo delle prime trenta posizioni all'interno dello shop Nintendo:

Mario Kart 8 Deluxe;

mega Man Battle Network Legacy Collection;

Advance Wars 1+2: Re-boot Camp;

Super Mario 3D World + Bowser's fury;

New Super Mario Bros. U Deluxe;

Boomerang FU;

Minecraft;

Super Mario Odyssey;

Super Smash Bros. Ultimate;

Just Dance 2023 Edition:

Among Us;

Mario Party Superstars

Stardew Valley;

Overcooked 2;

Disney Dreamlight Valley;

Plants Vs. Zombies: Battle for Neighborville;

Final Fantasy Pixel Remaster;

Nintendo Switch Sports;

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition;

Hollow Knight;

Portal: Companion Collection;

NBA 2K 23;

Animal Crossing New Horizons;

Zelda: Breath of the Wild;

Dredge;

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered;

Minecraft Legends;

Pokémon Violetto;

hades;

Subnautica;

Classifica dei giochi venduti solo tramite download

Boomerang fu;

Among Us;

Stardew Valley;

Disney Dreamlight Valley;

Hollow Knight;

Subnautica;

Little Nightmares;

Modern Combat;

The Last Campfire;

Contra Anniversary Collection;

Arcade Archives Vs. Super Mario bros.

South Park: The Stick of Truth;

Inside;

Wildfrost;

Rubber Bandits;

A Little to the left;

Human: Fall FLat;

Celeste;

Terraria;

Castlevania Anniversary Collection;

Cult of the Lamb;

Have a nice Death;

Kirby's Dream Buffet;

naruto Shippuned: Ultimate Ninja Storm 2;

Uno;

Inscryption;

Gato Roboto;

Persona 4 Golden;

Slime Rancher;

Blasphemous.

Tra i nomi in lista compaiono quelli delle più importanti produzioni first e third party del panorama Nintendo, dal più apprezzato Breath of the Wild (presente in lista anche in seguito all'ormai imminente Tears of the Kingdom) a Hollow Knight (di cui si attende l'arrivo di Hollow Knight Silksong) e Blasphemous, recentemente al centro dell'ultimo Nintendo Indie World con l'annuncio del suo sequel.