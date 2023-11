Mario Kart 8 Deluxe, è l'inizio di un lento declino? Fuori dalla top 20 USA dopo 6 anni

L'inizio del mese di novembre è stato foriero di tante novità per i fan di Mario Kart: è arrivato l'ultimo DLC del pacchetto percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 insieme alle novità della 3.0.0, senza tenere conto di tutte le importanti correzioni. Tuttavia, potrebbe essere cambiato qualcosa; che il successo Mario Kart 8 Deluxe sia giunto alla fine?

Roma e un arcobaleno di novità hanno preso piede in Mario Kart 8 Deluxe con il DLC 6, ma l'avventura di Mario e dei suoi amici è andata fuori pista negli Stati Uniti d'America: Mario Kart 8 Deluxe è uscita dalla top 20 dei giochi in USA. Di per sé non sarebbe un dato particolarmente rilevante (soprattutto tenendo conto della data di pubblicazione del titolo), se non fosse che la versione Deluxe del più recente Mario Kart uscito per Switch sia sempre stata nell'elenco dei prodotti più venduti sin dal suo esordio nel 2017.

Il dominio dei podi più alti del mercato videoludico statunitense è durato per 78 mesi consecutivi, ma ora Mario ed i suoi amici sono costretti a lasciare il posto ad altre produzioni e a nuove esperienze digitali. Che sia quindi iniziata la lenta fine di Mario Kart 8? Difficile a dirsi, soprattutto tenendo conto di come si stia parlando pur sempre del gioco più venduto nell'ecosistema Switch. Tuttavia, la community richiede a gran voce un nuovo Mario Kart e, con molte probabilità, l'avvicinamento alla fine del ciclo vitale di Nintendo Switch ed il termine del dominio di Mario Kart 8 nella scena videoludica potrebbero portare ad una nuova iterazione di uno dei titoli più amati dai fan della Grande N.