Mario Kart 8 Deluxe e MAR10 Day: 10 dollari in palio per i 310 giocatori migliori

In vista del MAR10 Day previsto come ogni anno per il 10 marzo, Nintendo prepara un'intrigante iniziativa per tutti gli appassionati di Mario Kart 8 Deluxe: un torneo al quale può partecipare chiunque sia abbonato a Nintendo Switch Online ma che vedrà premiati soltanto i primi 310 giocatori migliori.

La competizione mette in palio 1000 Punti d'Oro di My Nintendo, l'equivalente di 10 dollari, con la Grande N che ha già diffuso anche il codice del Torneo al quale partecipare, ossia 3409-7365-4571. Si tratta dunque di un modo divertente e coinvolgente per festeggiare il MAR10 Day, con i 310 più bravi che potranno portarsi a casa il premio dopo aver sfrecciato a tutti velocità tra le innumerevoli piste di Mario Kart 8 Deluxe.

E c'è una piccola sorpresa anche per i non abbonati al servizio online di Nintendo: sempre in occasione del MAR10 Day viene messa a disposizione una prova gratis di 14 giorni a Nintendo Switch Online, una promozione valida fino al 17 marzo 2024. Se dunque volete partecipare al torneo ma non siete ancora iscritti, la prova gratis vi permette ugualmente di partecipare senza alcun problema.

Per quanto riguarda la giornata celebrativa, infine, un noto leaker ha ipotizzato possibili novità per Paper Mario Il Portale Millenario e Luigi's Mansion HD su Switch proprio nella giornata del 10 marzo anche se cade di domenica.