Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch a un prezzo MAI VISTO!

Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo switch vanta tutti i tracciati base già apprezzati su Nintendo Wii, a cui si aggiungono tutti i tracciati dei contenuti scaricabili. Quindi potrai divertirti con un totale di ben 48 piste. Nonché scegliere oltre 40 personaggi giocabili tratti dalla serie di Mario o di altre serie. Sconto del 15%, paghi 40,99 euro!

Beneficerai di guida assistita, il giroscopio e l'autoaccelerazione, così che pure i piloti meno esperti potranno lottare per arrivare al primo posto.

Sfrutta la modalità battaglia ampliata per metterti alla prova in ben 5 diverse modalità di gioco, ognuna con le proprie regole. E puoi farlo in ben otto percorsi studiati appositamente per le battaglie.

Come detto, puoi divertirti con amici o altri giocatori di tutto il mondo, grazie al multiplayer online per 12 giocatori, mentre otto persone possono affrontarsi in locale. Inoltre dalla console Nintendo Switch è possibile giocare in due senza bisogno di alcun accessorio aggiuntivo.

Grazie al pass percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe potrai gareggiare su 48 percorsi addizionali tratti da diversi giochi della serie Mario Kart, che si vanno ad aggiungere ai 48 percorsi già presenti. Per un totale di 96 percorsi! E cosa dire poi dei tantissimi personaggi tra cui scegliere?! Quasi 50!

Insomma, un divertimento sconfinato, che oggi potrai provare pagando molto meno, grazie allo Sconto del 15%, paghi solo 40,99 euro!

