Mario Kart 8 Deluxe: il nuovo aggiornamento aggiunge nuove lingue e risolve vari bug

ha annunciato la disponibilità dell'aggiornamento 1.4.0 perper Switch. Questo update non aggiunge nuove funzionalità, limitandosi a correggere alcuni bug e introdurre il supporto per tre ulteriori lingue.

Nello specifico, la patch introduce il supporto per cinese tradizionale, coreano e cinese semplificato, oltre a risolvere un bug che causava la mancata riproduzione del sonoro a fine gara una volta superata la linea del traguardo.

Nintendo fa sapere che una volta installato l'update 1.4.0 non sarà più possibile giocare in multiplayer con utenti che non hanno aggiornato il gioco almeno alla versione 1.2.1 o successive. Mario Kart 8 Deluxe è disponibile dal 23 aprile scorso su Switch, il gioco ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico, vendendo oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo.