Mario Kart 8 Deluxe in offerta al prezzo più basso di semrpe

Ottima notizia per i possessori di Nintendo Switch non ancora in possesso di Mario Kart 8 Deluxe, il gioco è infatti acquistabile a soli 40,99 euro.

Vai subito all'offerta Sembra strano, ma si tratta di uno del prezzo più basso che il gioco di Nintendo abbia mai raggiunto dalla sua uscita, datata 2017, il titolo era uscito precedentemente per WII U nel 2014. Rispetto all'edizione per Nintendo WII U, in questa edizione chiamata "Deluxe" sono disponibili un multiplayer locale fino ad 8 giocatori, nuovi personaggi giocabili come il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior, nuove modalità di gioco come la modalità battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto, con circuiti tutti nuovi come la Periferia urbana, il Kartodromo e Double Dash, la Modalità TV con una risoluzione massima di 1080p.

Compra Mario Kart 8 Deluxe a prezzo scontato per Nintendo Switch

