Mario Kart 8 Deluxe: l'Ondata 4 dei Percorsi Aggiuntivi ha una finestra di lancio

Mario Kart 8 Deluxe continua ad arricchirsi sempre di più con i nuovi contenuti previsti dal Pass Percorsi Aggiuntivi, la cui quarta ondata si avvicina sempre di più. Nel corso del Nintendo Direct di febbraio 2023, infatti, Nintendo ha fornito aggiornamenti sul prossimo set di circuiti in arrivo.

L'Ondata 4 del Pass Percorsi Aggiuntivi sarà disponibile nel corso della primavera 2023, sebbene per il momento la casa di Kyoto non ha specificato il giorno esatto in cui i giocatori potranno accedere alle ulteriori 8 piste in più, suddivise come sempre in due campionati distinti. Oltre alla consueta riproposizione di circuiti classici ripresi dai vecchi episodi della serie, però, non mancherà un tracciato nuovo di zecca: trattasi di Yoshi's Island, ispirato all'omonimo capolavoro per SNES.

Non è ancora finita: la prossima ondata aggiungerà anche un nuovo personaggio giocabile, Birdo (Strutzi nella localizzazione italiana), già vista in altri giochi di Mario Kart in passato e qui pronta a tornare anche attraverso colorazioni alternative. In attesa di sapere quando sarà possibile sfrecciare a tutta velocità sui nuovi percorsi, ricordiamo che Mario Kart 8 Deluxe ha venduto oltre 48 milioni di copie, rivelandosi un successo inarrestabile.

Sempre nel corso dell'ultimo Direct è stato inoltre confermata la data d'uscita per Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, che dopo un lungo rinvio si appresta ad esordire presto su Switch.