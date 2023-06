Mario Kart 8 Deluxe Pacchetto 5, il DLC arriva in estate: i nuovi circuiti in azione

Alla vigilia dell'avvio della nuova edizione di Mario Kart 8: Deluxe Seasonal Cup Italy, arriva la presentazione dei contenuti del Pacchetto 5 del Pass Percorsi Aggiuntivi del racing game Nintendo.

Durante il Nintendo Direct estivo, è infatti stato presentato un trailer dedicato al prossimo DLC atteso nel gioco. In salda posizione come il gioco Nintendo Switch più venduto dal lancio della console a oggi, Mario Kart 8: Deluxe non smette di crescere e si appresta a dare il benvenuto a otto circuiti aggiuntivi. Tra questi ultimi troverà posto la pista di "Corsa in Bagno", da percorrere tra saponette e vasche da bagno.

Presenti all'appello anche tre nuovi personaggi da schierare in campo come piloti:

Pipino Piranha , da Mario Kart: Double Dash;

, da Mario Kart: Double Dash; Torcibruco , da Mario Kart 7;

, da Mario Kart 7; Kamek, da Mario Kart: Tour;

Al momento, non è stata ancora annunciata la data di uscita del Pacchetto 5 di DLC di Mario Kart 8: Deluxe, ma Nintendo conferma che i contenuti diverranno disponibili nel corso dell'Ma per quest'anno l'icona Nintendo non si accontenterà di fare il pilota di Kart: dal Nintendo Direct è infatti arrivato anche l' annuncio di Super Mario Bros Wonder , nuova avventura 2D di Super Mario.