Mario Kart 8 Deluxe: Pass Percorsi Aggiuntivi, ecco cosa include il primo pacchetto

Arriva il nuovo Pass Espansione per Mario Kart 8 Deluxe, a partire dal 18 marzo il Pass Percorsi Aggiuntivi sarà disponibile su eShop, ecco cosa include questo DLC per uno degli episodi più amati della serie Mario Kart.

Il Pass Percorsi Aggiuntivi per Mario Kart 8 Deluxe include 48 circuiti rimasterizzati pubblicati in sei pacchetti da otto piste a partire dal 18 marzo, al prezzo complessivo di 24,99 euro. Nintendo ricorda che "Il DLC è acquistabile su Nintendo eShop e nei negozi, ma i possessori di un’iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza costi aggiuntivi."

Il primo pacchetto include il Trofeo Scatto Dorato e il Trofeo Gattofortuna con i circuiti Promenade di Parigi (Mario Kart Tour), Circuito di Toad (Mario Kart 7), Cioccocanyon (Mario Kart 64), Outlet Cocco (Mario Kart Wii), Neon di Tokyo (Mario Kart Tour), Colli Fungo (Mario Kart DS), Giardino Nuvola (Mario Kart Super Circuit) e Covo Ninja (Mario Kart Tour), giocabili in locale e online.

Mario Kart 8 Deluxe ha venduto oltre 50 milioni di copie, un bel successo per il gioco uscito originariamente su Wii U e in seguito convertito per Switch in versione Deluxe con nuovi contenuti, questo è ad oggi il secondo videogioco per Switch più venduto in assoluto dopo Animal Crossing New Horizons.