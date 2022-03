Mario Kart 8 Deluxe con Pass Percorsi Aggiuntivi: i tracciati del Pacchetto 1 in video

Per celebrare il lancio del Pacchetto 1 del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo confeziona un nuovo video che mostra gli otto tracciati inediti su cui sfrecciare nel kolossal arcade racing per Switch.

Il Pacchetto 1 di Mario Kart 8 Deluxe - Pass Percorsi Aggiuntivi offre a tutti gli appassionati l'opportunità di gareggiare su otto circuiti rimasterizzati nei due Trofei inediti Scatto Dorato e Gattofortuna:

Trofeo Scatto Dorato

Promenade di Parigi (Mario Kart Tour)

Circuito di Toad (Mario Kart 7)

Cioccocanyon (Mario Kart 64)

Outlet Cocco (Mario Kart Wii)

Trofeo Gattofortuna

Neon di Tokyo (Mario Kart Tour)

Colli Fungo (Mario Kart DS)

Giardino Nuvola (Mario Kart: Super Circuit)

Covo ninja (Mario Kart Tour)

Nel festeggiare l'uscita del Pacchetto 1, la casa di Kyoto ricorda che l'accesso al Pass Percorsi Aggiuntivi può avvenire in due modi, ossia tramite la sottoscrizione a Nintendo Switch Online con Pacchetto Aggiuntivo oppure come contenuto scaricabile da acquistare separatamente dal Nintendo eShop di Switch al prezzo di 24,99 euro. In entrambi i casi, comprando il Pass Percorsi Aggiuntivi è possibile riscattare il Pacchetto 1 e tutti i pack futuri di Mario Kart 8 Deluxe, per un totale di 48 circuiti inediti che saranno lanciati da qui ai prossimi mesi.