Mario Kart 8 Deluxe: Pass Percorsi già disponibile? In rete le prime testimonianze video

Manca ormai pochissimo all'esordio sul Nintendo eShop del primo pacchetto del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, disponibile a partire dal 18 marzo 2022. Tuttavia, sembra che qualcuno già ci stia giocando in anticipo.

In rete sono infatti già apparse le prime testimonianze video che mostrano come già diversi giochi siano alle prese con la prima serie di nuovi circuiti ripresi dai vecchi capitoli della serie. Una di queste mostra in azione l'Outlet Cocco, pista apparsa per la prima volta in Mario Kart Wii e tra le più amate di sempre da parte dei fan. Il tracciato sembra inoltre riprodotto con grande cura e si presenta fortemente fedele all'originale, pur con gli ovvi aggiornamenti visivi per adattarlo allo stile grafico di Mario Kart 8 Deluxe.

Un'altra immagine relativa a una gara online impostata sull'Outlet Cocco mostra una lobby abbastanza piena di partecipanti provenienti da più parti del mondo, tra Stati Uniti e Regno Unito passando per il Giappone. Non è chiaro come abbiano già ricevuto in anticipo il DLC, in ogni caso si tratta di attendere ancora qualche ora. Ricordiamo a tal proposito che il primo pacchetto contiene il Trofeo Scatto Dorato e il Trofeo Gattofortuna, introducendo 8 delle 48 piste previste da qui fino al 2023.

Mario Kart 8 ha venduto oltre 50 milioni di copie sin dal suo esordio su Wii U avvenuto nel lontano 2014: con l'arrivo del Pass Percorsi Aggiuntivi per la versione Deluxe disponibile su Nintendo Switch il suo successo è destinato a divenire ancora più grande nel prossimo futuro.