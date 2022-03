Mario Kart 8 Deluxe, preload per i nuovi circuiti: si torna in pista su Nintendo Switch

Annunciato a sorpresa in occasione dell'ultimo Nintendo Direct, il DLC di Mario Kart 8: Deluxe porta in dote su Nintendo Switch una selezione di ben 48 tracciati.

La prima ondata di questi ultimi sarà disponibile a brevissimo, con il lancio previsto per la giornata di venerdì 18 marzo 2022. In attesa dello scoccare del Day One, i piloti più ansiosi possono però già procedere con il pre-load dei nuovi tracciati. Come potete verificare dal Tweet disponibile in calce, il team di Nintendo Italia ha infatti confermato di aver provveduto ad abilitare l'opzione per tutti i giocatori iscritti al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Sin da ora, dunque, gli abbonati possono procedere con il download del DLC di Mario Kart 8: Deluxe su Nintendo Switch.



La prima ondata di contenuti inclusi con il Pass Percorsi Aggiuntivi del racing game Nintendo includerà la bellezza di due nuovi Trofei, composti da quattro circuiti ciascuno. Di seguito, i dettagli:



Trofeo Scatto dorato

Promenade di Parigi : tratto da Mario Kart Tour;

: tratto da Mario Kart Tour; Circuito di Toad : tratto da Mario Kart 7;

: tratto da Mario Kart 7; Cioccocanyon : tratto da Mario Kart 64;

: tratto da Mario Kart 64; Outlet Cocco: tratto da Mario Kart Wii;

Trofeo Gattofortuna

Neon di Tokyo : tratto da Mario Kart Tour;

: tratto da Mario Kart Tour; Colli Fungo : tratto da Mario Kart DS;

: tratto da Mario Kart DS; Giardino Nuvola : tratto da Mario Kart: Super Circuit;

: tratto da Mario Kart: Super Circuit; Covo ninja: tratto da Mario Kart Tour;

Il nuovo DLC Mario Kart 8: Deluxe - Pass Percorsi Aggiuntivi è incluso con Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo . Dopo questa prima ondata, i prossimi tracciati saranno distribuiti regolarmente su, con conclusione del processo prevista