Mario Kart 8 Deluxe, pronti all'ultima tappa del Seasonal Circuit Italy?

Sta per concludersi il Seasonal Circuit Italy 2022 di Mario Kart 8 Deluxe, l’attesissima competizione online su 2 e 4 ruote del titolo per Nintendo Switch. Dopo la Tappa 2 del 2 ottobre si arriva alla terza e ultima, con iscrizioni aperte a tutti i giocatori appassionati.

L’evento videoludico vedrà il torneo tenersi domenica 5 febbraio 2023 dalle 18:00 alle 22:00, per gare all’ultimo guscio sulle principali piste di Mario Kart 8 Deluxe. Per accedere alla gara, basterà utilizzare il codice torneo dedicato (4385-2096-9771) nell’apposita sezione del menù di gioco. Il Gran Finale, dunque, vedrà una serie di premi mai visti prima messi in palio per chiudere in bellezza la stagione.

Saranno i primi dieci giocatori ad aggiudicarsi uno dei ricchissimi premi messi in palio in collaborazione con LEGO e Big Ben Interactive: oltre alle ricompense del Seasonal Circuit ci saranno premi fantastici come i set LEGO Il Potente Bowser (al 1° posto), il Castello di Peach (al 2° posto) o il set Peach Gatto e Torre Ghiacciata (al 3° posto). Dal 4° all’8° posto i giocatori potranno portare a casa il Case Big Ben NNS50GR, mentre al 9° e al 10° classificato andrà un esclusivo cappellino del Seasonal Circuit.

Tutti i partecipanti riceveranno comunque 50 punti di platino utilizzabili per ottenere vari premi a tema Nintendo, anche in edizione limitata, dal sito web My Nintendo. Insomma, non perdetevi questa ultima, grande competizione tutta italiana!