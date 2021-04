Mario Kart 8 Deluxe: qual è il miglior veicolo da usare in pista?

Mario Kart 8 Deluxe, versione definitiva dell'originale Mario Kart 8 visto su Wii U, si può considerare a pieno merito uno dei migliori racing game su go-kart mai concepiti grazie alla sua mole di contenuti, l'eccellente qualità dei tracciati e l'ampia personalizzazione a disposizione per il nostro veicolo.

A tal proposito, considerata l'ampia mole di elementi a nostra disposizione per assemblare il miglior kart possibile, viene da chiedersi qual è il miglior veicolo presente nel capolavoro disponibile su Nintendo Switch, e in particolare quale potrebbe essere la miglior combinazione per massimizzare le nostre prestazioni in pista. È bene specificare che la risposta potrebbe essere molto soggettiva e legata anche alla categoria di peso a cui appartengono i nostri personaggi preferiti. Tuttavia, ecco quale potrebbe essere la combinazione in grado di creare il miglior veicolo di Mario Kart 8 Deluxe in termini di velocità massima e prestazioni generali.

Secondo molti esperti del titolo Nintendo, la miglior build consiste nel selezionare un personaggio di categoria pesante (come Wario o Bowser, ad esempio), impostare la Blue Falcon (ispirata all'omonima vettura guidata da Captain Falcon nella serie di F-Zero) come corpo del veicolo, per poi concludere con gli pneumatici da corsa. Nessuna particolare scelta per l'aliante: tutti quelli disponibili nel gioco si sposano bene con tale build.

Ovviamente l'ideale resta sempre quello di sperimentare e continuare a sbloccare le parti nascoste a suon di monete accumulate nel corso del gioco. Ma se volete intanto farvi valere nelle gare online, provate questa combinazione e fate mangiare la polvere ai vostri avversari. Se ancora non avete il titolo, invece, la nostra recensione di Mario Kart 8 Deluxe potrebbe spingervi a colmare la lacuna quanto prima. Da qualche tempo inoltre si susseguono rumor sull'annuncio di Mario Kart 9, ma per il momento Nintendo non ha fornito nessuna comunicazione ufficiale.