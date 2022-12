Mario Kart 8 Deluxe raggiunge cifre da capogiro vendendo 48 milioni di unità

Il quadro delle ultime settimane sul fronte Nintendo ha mostrato una situazione ben delineata: Mario Kart 8 Deluxe è un titolo senza tempo, in grado di trainare le vendite di Nintendo Switch in Giappone e non solo. Questo è ciò che si evince dagli ultimi dati attinenti al suolo giapponese e non solo, visto l'enorme traguardo raggiunto dal titolo.

Nei giorni che hanno di poco anticipato le festività natalizie, infatti, Mario Kart 8 Deluxe ha venduto in Giappone un totale di 42mila copie. Nonostante non si tratti del titolo più venduto nella Terra del Sol Levante, ove a dominare vi sono invece i due capitoli di nona generazione Pokémon Scarlatto e Violetto, l'esperienza su go kart dedicata ai personaggi dell'universo mariesco continua ad attrarre nuovo pubblico nonostante gli anni.

Se i risultati commerciali mostrano da un lato l'aumento della reperibilità di PlayStation 5 in Giappone, dall'altro lato evidenziano come il dominio di Nintendo continui a rimanere immutato con il passare dei mesi. Tuttavia, al di là di una classifica dei dieci giochi più venduti in Giappone che evidenziano un trend di interesse in direzione del brand Pokémon, le 42mila copie di Mario Kart 8 Deluxe portano il titolo ad aver raggiunto un totale di 48milioni di unità vendute in tutto il mondo.

I numeri da capogiro sono alquanto sbalorditivi, vista anche l'uscita della produzione che risale all'ormai lontano 2017, anno nel quale uscì sul mercato lo stesso Nintendo Switch. Dunque, Mario Kart 8 Deluxe è un elemento cardine della line-up della Grande N, che continua a puntare sul prodotto più redditizio per la sua console ibrida. L'introduzione di percorsi aggiuntivi in Mario Kart 8 Deluxe continua ad attrarre nuovi utenti e a consolidare la già massiccia fanbase, la quale continua a popolare i server online.

Nel mentre, il desiderio di altri giocatori di poter mettere le mani su un nuovo capitolo di Mario Kart continua a non arrestarsi, ma cosa ci riserva il futuro per questa iconica saga? Ancora non vi sono risposte alla domanda.