Mario Kart 8 Deluxe è la ragione per cui Nintendo ha abbandonato F-Zero?

Sono trascorsi ormai vent'anni dall'ultima comparsa di F-Zero sul mercato e la serie di racing game arcade continua a vivere solo grazie alla presenza di Falcon in Super Smash Bros. Ma qual è il motivo per cui Nintendo ha accantonato l'IP? A svelarlo è stato di recente Takaya Imamura.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di VideoGamesChronicle, il leggendario artista della Grande N che ha lavorato sia a Star Fox che a F-Zero ha spiegato le ragioni dell'abbandono della serie. Imamura sostiene che Mario Kart 8 Deluxe è un prodotto che riscuote ancora oggi un successo incredibile fra i possessori di Nintendo Switch (non a caso, l'azienda nipponica continua a sfornare nuovi contenuti aggiuntivi) e sarebbe controproducente tirare fuori dal cilindro una nuova iterazione della serie. Realizzare un F-Zero oggi non solo avrebbe dei costi produttivi importanti, ma andrebbe anche a mettere i bastoni fra le ruote all'altro racing game.

Sembra invece meno improbabile un eventuale ritorno di Star Fox, altra serie alla quale l'artista è profondamente legato. Stando alle parole di Imamura, Shigeru Miyamoto è parecchio affezionato alla serie con protagonista la volpe spaziale e ciò potrebbe far sì che un nuovo episodio arrivi nel giro di qualche anno, ma si tratta solo di supposizioni.

Insomma, le probabilità di un ritorno di F-Zero sono prossime allo zero ma non è detta l'ultima per Star Fox.

