Mario Kart 8 Deluxe, remake vs originali: i circuiti del DLC in un video confronto

I primi tracciati del DLC di Mario Kart 8: Deluxe sono ora disponibili, con il racing game per Nintendo Switch che ha accolto la prima ondata di nuovi contenuti offerti dal Pass Percorsi Aggiuntivi.

Questi ultimi, come noto, riportano in scena ambientazioni che hanno caratterizzato la storia della serie Nintendo, dall'epoca Nintendo 64 spaziando sino a Nintendo DS. In particolare, le otto piste introdotte dal primo DLC sono tratte da Mario Kart Tour, Mario Kart 7, Mario Kart 64, Mario Kart Wii, Mario Kart Super Circuit e Mario Kart DS. Ma quanto sono cambiati i tracciati tra il loro esordio originale e il ritorno su Nintendo Switch?

Per scoprirlo, può essere utile dare uno sguardo ad un interessante video confronto dedicato a Mario Kart 8: Deluxe. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato si concentra su tre tracciati: Cioccocanyon, Colli Fungo e Giardino Nuvola. Tramite brevi sequenze di gameplay, il video mostra la notevole evoluzione tecnica e artistica che ha portato al ritorno di questi tracciati classici, ampiamente conosciuti dai veterani dei kart guidati dall'idraulico italiano più famoso del mondo.



Acquistabile singolarmente tramite Nintendo eShop, il DLC di Mario Kart 8: Deluxe è anche incluso con Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.