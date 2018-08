Mario Kart 8 Deluxe sarà compatibile con il Kit Veicoli di Nintendo Labo

Sul finire dello scorso mese Nintendo ha presentato il terzo Toy-Con di Nintendo Labo, il Kit Veicoli, che andrà ad affiancarsi ai già disponibili Kit Assortito e Kit Robot. Nelle scorse ore la casa di Kyoto ha fatto sapere che questo nuovo Kit sarà compatibile con Mario Kart 8 Deluxe.

Il titolo di corse dell'idraulico italiano risulta già compatibile con il Toy-Con Moto incluso nel Kit Assortito. Non a caso, l'immagine di anteprima del trailer che Nintendo ha condiviso per l'occasione mostra Mario e Luigi mentre utilizzano entrambe le periferiche di cartone. Il filmato, visibile in apertura di notizia, mostra alcune scene di gioco e il funzionamento del nuovo Toy-Con.

Il Kit Veicoli sarà disponibile all'acquisto a partire dal 14 settembre al prezzo consigliato di 69,99 euro. Permetterà ai giocatori di guidare tre differenti tipologie di veicoli assemblando un volante con pedale, una barra di comando (cloche) e le manopole di un sottomarino. Mario Kart 8 Deluxe, invece, è già disponibile dall'aprile dello scorso anno, esclusivamente su Nintendo Switch.