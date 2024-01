Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy: al via la Coppa Inverno con tante ricompense

Dopo aver assistito al lancio dell'update 3.0.0 di Mario Kart 8 Deluxe, torniamo a sfrecciare sui circuiti dell'iconico arcade racer di Nintendo per prepararci alla partenza della Coppa Inverno del Seasonal Circuit Italy, la competizione online che metterà in palio tanti premi.

Prevista al lancio per le ore 14:00 di domenica 28 gennaio, la Coppa Inverno del MK8 Seasonal Circuit Italy spronerà tutti gli appassionati dell'esclusiva Switch a fare a sportellate per primeggiare in una serie di gare speciali.

La nuova competizione, è bene precisarlo, sarà aperta a tutti e farà da sfondo a quattro appuntamenti che proseguiranno fino a giugno con la Coppa Estate, con accesso libero anche per chi non è in possesso del Pass Percorsi Aggiuntivi.

Chi vorrà accedere alle gare nelle tempistiche e nelle modalità concordate dagli organizzatori dell'evento dovrà immettere il Codice Torneo 2003-5481-8603 all'interno del gioco. Ogni tappa del Seasonal Circuit Italy sarà autoconclusiva e vedrà trionfare venti giocatori, ciascuno dei quali otterrà tutta una serie di premi offerti da LEGO, My Nintendo Store e Universal oltre a speciali ricompense celebrative della competizione tra t-shirt, felpe, cappellini e sciarpe targate Seasonal Circuit Italy. Ma non è tutto.

I primi 20 partecipanti otterranno 1.000 Punti d'Oro, mentre per tutti i partecipanti è previsto un bonus di 50 Punti Platino, anch'esso utilizzabile liberamente all'interno del programma My Nintendo. Sul sito ufficiale della casa di Kyoto (vi lasciamo il link in calce alla notizia) trovate tutte le informazioni sui premi in palio e sulle modalità di partecipazione alla Coppa Inverno.