Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, al via la Tappa 2: si parte il 2 ottobre

La prima tappa di Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy ha visto scendere in pista gli appassionati del titolo durante lo scorso giugno: ora è tempo di scaldare i motori per un secondo appuntamento!

La Tappa 2 dell'evento videoludico è infatti pronta a prendere il via con la giornata di domenica 2 ottobre 2022. Dalle ore 19:00 alle ore 21:00, i piloti di Mario Kart 8: Deluxe potranno tornare ad affrontarsi in battaglie all'ultima curva. Utilizzando il codice torneo dedicato (3194-3057-2587), i veterani del racing game potranno cercare di aggiudicarsi la vittoria in competizioni online che coinvolgeranno tutte le piste al momento disponibili nel gioco, inclusi i circuiti introdotti dal Pass Percorsi Aggiuntivi.

Come da tradizione, i dieci vincitori del Mario Kart 8: Deluxe Seasonal Circuit Italy potranno aggiudicarsi una speciale selezione di premi brandizzati Seasonal Circuit, oltre a prodotti a marchio LEGO e Big Ben Interactive. Nello specifico:

I primi tre classificati riceveranno rispettivamente i set LEGO Avventure di Peach Starter Pack, Atrio di Luigi's Mansion e Casa dei regali di Yoshi;

I giocatori fino all'ottava posizione riceveranno ognuno una custodia Nintendo Switch Big Ben NNS50GR;

Tutti i dieci migliori piloti riceveranno premi a tema Seasonal Circuit: una giacca per il primo classificato, un case in metallo per il secondo, una T-shirt per il terzo e cappellini per le restanti sette posizioni;

Tutti i partecipanti, a prescindere dal piazzamento, riceveranno inoltreda utilizzare all'interno del programma My Nintendo.

Il terzo e ultimo appuntamento con Mario Kart 8: Deluxe Seasonal Circuit Italy si svolgerà entro la fine di novembre 2022. In chiusura, ricordiamo che le piste del Pacchetto Percorsi 3 di Mario Kart 8: Deluxe diventeranno disponibili nel corso dell'inverno di quest'anno.