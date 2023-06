Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Cup Italy: la competizione parte il 25 Giugno!

In attesa dell'arrivo dei nuovi circuiti di Mario Kart 8: Deluxe, è tempo di dare il benvenuto alla sfida proposta dalla Seasonal Cup Italy, ormai prossima alla partenza.

Nel corso della giornata di domenica 25 giugno, gli amanti del kart game per Nintendo Switch potranno infatti affrontarsi nel primo appuntamento con il torneo online dedicato al titolo. A partire dalle ore 14:00 e sino alle ore 23:00, i circuiti di Mario Kart 8: Deluxe daranno il benvenuto alla competizione. Strutturata in quattro appuntamenti, la Seasonal Cup Italy si protrarrà sino al gennaio 2024 e sarà aperta a tutti i possessori dell'esclusiva Nintendo Switch.



Per prendere parte all'iniziativa, sarà sufficiente utilizzare in-game lo speciale codice torneo dedicato:

5005-9187-2555

Nel corso della sfida, anche i giocatori che non risultano in possesso del Pass percorsi aggiuntivi potranno cimentarsi con le piste incluse nel DLC di Mario Kart 8: Deluxe. Ogni tappa della competizione sarà autoconclusiva e vedrà trionfare venti giocatori, che guadagneranno 1.000 punti oro e si spartiranno i premi offerti da LEGO, Universal e My Nintendo Store. Ecco i dettagli:

Primo classificato : set LEGO Super Mario + case in metallo;

: set LEGO Super Mario + case in metallo; Secondo classificato : set LEGO Super Mario + giacca;

: set LEGO Super Mario + giacca; Terzo classificato : set LEGO Super Mario + sciarpa;

: set LEGO Super Mario + sciarpa; Primi sette classificati : il blu-ray di Super Mario Bros. Il Film + cappellino e T-shirt;

: il blu-ray di Super Mario Bros. Il Film + cappellino e T-shirt; Ottavo e nono classificato : auricolari True Wireless Sound Nintendo - Pokémon Pikachu + T-shirt e cappellino;

: auricolari True Wireless Sound Nintendo - Pokémon Pikachu + T-shirt e cappellino; Restanti posizioni: t-shirt e cappellino;

Tutti i partecipanti riceveranno inoltreda utilizzare nel programma My Nintendo. La partecipazione alla sfida a temaè ovviamente gratuita.