Mario Kart 8 Deluxe segna numeri da record in UK nel 2018

Chrisopher Dring di GamesIndustry ha fatto sapere su Twitter che Mario Kart 8 Deluxe è stato uno dei videogiochi più venduti dell'anno nel Regno Unito, nel complesso il gioco ha venduto più copie retail nel 2018 rispetto al 2017, anno effettivo di pubblicazione.

Limitatamente al mercato retail, Mario Kart 8 Deluxe è stato capace di agguantare i primi posto della Top 20 inglese 2018, classificandosi al quinto posto con 458.000 copie vendute. Il racing game Nintendo viene superato da Marvel'e Spider-Man (676,621), Call of Duty Black Ops 4 (1,172,855), Red Dead Redemption 2 (1,757,212) e FIFA 19 (1,889,401).

Stupisce inoltre notare come Mario Kart 8 Deluxe abbia venduto più di God of War (399.000 copie), Battlefield V (313,100 pezzi), Assassin's Creed Odyssey (305,937), Super Smash Bros Ultimate (284,155) e Pokemon Let's GO Pikachu, fermo a quota 227.000 unità.

Nintendo può dirsi quindi decisamente soddisfatta dei risultati ottenuti, Mario Kart 8 Deluxe è uno dei giochi di maggior successo su Switch insieme a Super Mario Odyssey, Splatoon 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Smash Bros Ultimate.