Mario Kart 8 Deluxe sfreccia sul tracciato e domina ancora le classifiche e-Shop

Nuova settimana, nuove classifiche provenienti dal mondo Nintendo relative ai giochi più venduti sul Nintendo e-Shop. Questa volta, dopo un calo in seconda posizione come visto con l'ultima classifica e-Shop in cui il party game mariesco ha raggiunto il primo posto, Mario Kart 8 torna a sfrecciare sul tracciato, dominando la vetta della classifica.

La celeberrima esclusiva Nintendo torna quindi ad essere il gioco più venduto della settimana, ma quali altri nomi compaiono nella lista? Molto bene anche Mario Party Superstars e New Super Mario Bros. U Deluxe, che si aggiudicano rispettivamente il secondo e il terzo posto. Però, per il periodo che va dal 25 marzo all'1 aprile troviamo un ulteriore dato significativo.

Le prime cinque posizioni sono detenute da Mario ed i suoi amici, con alcune delle IP Nintendo che hanno decretato il successo della line-up di Nintendo Switch. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo delle produzioni first e third party che hanno registrato un aumento di vendite negli ultimi sette giorni:

Mario Kart 8 Deluxe; Mario Party Superstars; New Super Mario Bros. U Deluxe; Super Mario 3D World + Bowser’s Fury; Super Mario Odyssey; Minecraft; Metroid Prime Remastered; Among Us; Stardew Valley; Have a Nice Death; Super Smash Bros. Ultimate; Nintendo Switch Sports; FIFA 23 Legacy Edition; Resident Evil 4; Just Dance 2023 Edition; Animal Crossing: New Horizons; Inside; Kirby’s Return to Dream Land Deluxe Pokemon Violetto; Luigi’s Mansion 3; Donkey Kong Country: Tropical Freeze; Mortal Kombat 11; Slime Rancher; ARK: Survival Evolved; The Oregon Trail; MLB The Show 23; Zelda: Breath of the Wild; LEGO Star Wars: The Skywalker Saga; Pokemon Scarlatto; Mario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass.

Giochi disponibili solo attraverso l'acquisto in digitale sull'e-Shop

Among Us; Stardew Valley; Have a Nice Death; Inside; Slime Rancher; The Oregon Trail; Green Hell; Final Fantasy VII; Disney Dreamlight Valley; Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition; Cooking Simulator; The Jackbox Party Pack 3; Limbo; WBSC eBaseball: Power Pros; Real Boxing 2; Kirby’s Dream Buffet; PowerWash Simulator; Hollow Knight; Cozy Grove; Resident Evil 6; South Park: The Stick of Truth; The Suicide of Rachel Foster; Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.; Sherlock Purr; Storyteller; Final Fantasy IX; Uno; Boomerang Fu; Thief Simulator; Resident Evil 5.

Si conclude così la lista dei giochi più venduti su Nintendo e-Shop, con il dominio quasi incontrastato dell'IP Nintendo sin dal suo lancio su Nintendo Switch nel 2017. Intanto, Mario Kart 8 si aggiorna e accoglie l'ondata 4 del pacchetto Pass aggiuntivi, arricchendo l'esperienza degli utenti con sempre più nuovi contenuti.