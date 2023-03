Mario Kart 8 Deluxe, nuovi slot personaggi con l'ultimo DLC: novità presto in arrivo?

Come già annunciato da alcuni giorni, Mario Kart 8 si è aggiornato con nuovi percorsi aggiuntivi: in data odierna, infatti, Nintendo ha introdotto alcuni tracciati con il pacchetto 4 del Pass. Tuttavia, le nuove mappe e i due nuovi trofei frutta e boomerang non sono state le uniche novità di oggi.

Infatti, proprio in seguito all'introduzione del quarto pacchetto DLC di Mario Kart 8 Deluxe è possibile vedere nuovi slot personaggi all'interno del roster di gioco. L'aggiunta in sé non rivela nulla di nuovo sul fronte contenutistico: infatti, sin dall'annuncio di questi pack di contenuti aggiuntivi, la stessa Nintendo ha riferito che sarebbero stati introdotti anche nuovi personaggi con il Booster Course Pass DLC.

Però, l'effettivo approdo di nuovi slot - cinque, per l'esattezza - all'interno dell'ampio roster di Mario Kart 8 Deluxe lascia presagire che possano arrivare delle novità nel prossimo futuro. Al momento non vi è alcuna data relativa all'inserimento di questi nuovi personaggi nel celebre titolo della Grande N. Non si sa nemmeno quando e come quest'ultimi verranno resi disponibili: vi sarà anche per loro una divisione in più DLC, o verranno rilasciati con un unico pack di contenuti?

Purtroppo non vi sono risposte agli interrogativi che numerosi utenti si saranno posti. Però, almeno per il momento, gli utenti potranno ingannare il tempo per l'attesa di nuove risposte ufficiali da parte di Nintendo giocando i nuovi tracciati disponibili da oggi 9 marzo. Mentre qualcuno attende ulteriori piste, personaggi o addirittura l'arrivo di Mario Kart 9, altri giocatori si sono cimentati nell'ardua impresa in trasformare Zelda Ocarina of Time in una pista di Mario Kart 8 Deluxe.