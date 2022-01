Mario Kart 8 Deluxe e Spider-Man Miles Morales intramontabili: la nuova Top 10 UK

Nuova settimana, nuova Top 10 britannica. Direttamente dalla Gran Bretagna, arrivano gli ultimi dati relativi alle performance commerciali totalizzate dalle diverse produzioni sul mercato videoludico d'Oltremanica.

Come già anticipato, manca completamente la classifica la riedizione retail di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas, con GTA The Trilogy: The Definitive Edition fuori dalla Top 40 UK, nonostante un esordio risalente alla metà del dicembre 2021. In maniera speculare, le prime posizioni vedono presenti all'appello alcuni giochi con ormai un po' di tempo sulle spalle.

Su questo fronte, spicca fra tutti Mario Kart 8: Deluxe. Tra i primi giochi a raggiungere il catalogo di Nintendo Switch, la versione ampliata del Mario Kart 8 per Wii U conquista infatti la medaglia di bronzo, con una notevole terza posizione. Resiste, ad oltre un anno dall'esordio su PS4 e PS5, anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che trova spazio in quinta posizione, mentre nelle sale cinematografiche persiste il successo di Spider-Man: No Way Home. Ormai immortale, Minecraft si conferma in sesta posizione, mentre le isole di Animal Crossing: New Horizons galleggiano felici al settimo posto.



Di seguito, trovate la Top 10 integrale relativa al mercato settimanale britannico:

FIFA 22; Call of Duty: Vanguard; Mario Kart 8 Deluxe; Just Dance 2022; Marvel's Spider-Man: Miles Morales; Minecraft (versione Nintendo Switch); Animal Crossing: New Horizons; Battlefield 2042; Far Cry 6; Marvel's Guardians of the Galaxy;

Accanto a quelli che sono ormai dei classici in Gran Bretagna, troviamo ovviamente anche titoli più recenti, a cominciare dal prevedibile, in vetta alla Top 10. Non mancano poi, mentre anche, nonostante le polemiche, trova spazio nella classifica.