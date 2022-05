Mario Kart 8 Deluxe, torna il Seasonal Circuit Italy: prima gara a giugno con tanti premi

A cinque anni dal lancio, il gioco più venduto su Nintendo Switch continua ad essere l'amatissimo Mario Kart 8: Deluxe, esordito nella sua versione originale sulla sfortunata Nintendo Wii U.

Non sorprende dunque che il team di Nintendo continui a supportare con entusiasmo il racing game, che ora è pronto ad accogliere il ritorno del Seasonal Circuit Italy. L'apprezzata iniziativa online dedicata a Mario Kart 8: Deluxe prenderà il via il prossimo 5 giugno 2022, con la giornata che vedrà lo svolgimento della prima delle tre tappe che comporranno la competizione.

Per prendere parte alla gara, gli aspiranti piloti dovranno utilizzare il codice torneo 0252-4222-9291 all'interno del gioco. La competizione prenderà il via alle ore 19:00 e si protrarrà sino alle ore 21:00. L'iniziativa sarà accessibile anche ai giocatori che non sono in possesso dei DLC di Mario Kart 8: Deluxe, e ogni tappa sarà completamente autoconclusiva. Al termine della gara, i migliori dieci giocatori si potranno aggiudicare i seguenti premi proposti da LEGO e Big Ben Interactive:

Primo classificato: set LEGO Blocco "?" Super Mario 64 e una giacca Seasonal Circuit;

Secondo classificato: set LEGO Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion e un case in metallo Seasonal Circuit;

Terzo classificato: set LEGO Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion e una T-Shirt Seasonal Circuit;

Dal quarto all'ottavo classificato: una custodia Nintendo Switch Big Ben NNS50GR

Dal quarto al decimo classificato: un cappellino Seasonal Circuit;

Infine, tutti i partecipanti all'evento riceveranno 50 punti di platino da utilizzare all'interno del programma My Nintendo. Con l'ultima tappa prevista per novembre 2022, è tempo di scaldare i motori del proprio mezzo preferito!