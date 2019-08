Mario Kart 8 Deluxe torna al vertice della classifica UK!

Incredibile ma vero, Mario Kart 8 Deluxe è stato il gioco più venduto della scorsa settimana nel Regno Unito, superando rivali ben più blasonati e titoli di recente uscita, che nulla hanno potuto contro la furia del racing game Nintendo.

Al secondo posto Super Mario Maker 2 che registra vendite in crescita del 9% mentre il podio si chiude con Crash Team Racing Nitro-Fueled, con vendita in calo del 19%.

Classifica UK 27 agosto 2019

Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Maker 2 Crash Team Racing Nitro-Fueled Mortal Kombat 11 Super Mario Odyssey Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 The Division 2 Yu Gi Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution

In Top 10 trovano spazio anche Mortal Kombat 11 (+264%), Super Mario Odyssey (+76%), Minecraft Nintendo Switch Edition (ad oggi la versione console più venduta in assoluto), GTA V (-13%), Red Dead Redemption 2 (-4%) e The Division 2, con vendite aumentate del 43% rispetto alla scorsa settimana.

Chiude la classifica Yu Gi Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution per Nintendo Switch, unica nuova entrata della settimana.