Mario Kart 8 Deluxe: i tracciati storici del nuovo DLC confrontati con gli originali

Come emerso dal Nintendo Direct del 9 febbraio 2022, Mario Kart 8 Deluxe riceverà un nuovo DLC con 48 piste aggiuntive, previsto per il prossimo 18 marzo. I circuiti aggiuntivi saranno distribuiti da tale data e fino a tutto il 2023, come confermato anche nel trailer di annuncio.

La particolarità di questi nuovi contenuti del Pass Aggiuntivo Percorsi è che tutte le piste saranno riprese dal passato di Mario Kart, dal primissimo episodio per SNES fino a Mario Kart 7 per Nintendo 3DS, senza dimenticare Mario Kart Tour per piattaforme mobile. Dalle sequenze mostrate nel corso del Direct è già possibile fare dei confronti tecnici tra le versioni aggiornate in arrivo all'interno di Mario Kart 8 Deluxe e le loro edizioni originali.

Pur con la fedeltà in termini di design, le riedizioni godranno ovviamente di un perfezionamento grafico in modo da renderlo più consono al comparto tecnico di Mario Kart 8 Deluxe, e dovrebbero essere aggiornate per implementare al meglio anche tutti gli aspetti ludici del più recente capitolo della serie principale. Al momento sono stati mostrati soltanto alcuni tracciati ripresi non solo da Mario Kart 7 e Mario Kart Tour, ma anche da Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuit per GBA e Mario Kart Wii. Nei prossimi mesi un poco alla volta la Grande N svelerà quali altri percorsi faranno il loro ritorno con il futuro DLC.

Ricordiamo infine che il DLC di Mario Kart 8 Deluxe sarà incluso in Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli abbonati al servizio.