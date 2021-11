Mario Kart 8 domina il Black Friday nel Regno Unito, Battlefield 2042 fuori dalla Top 10

La settimana del Black Friday ha stravolto la classifica britannica, grazie ai numerosi sconti dei rivenditori, Mario Kart 8 Deluxe è stato il gioco più venduto in Gran Bretagna, superando quota due milioni di copie con una crescita pari a 567% rispetto alla settimana precedente.

Il merito è non solo degli sconti ma anche della presenza di MK8 Deluxe nel bundle Nintendo Switch di Natale. Pokemon Diamante Lucente scende al sesto posto mentre Pokemon Perla Splendente è fuori dalla Top 10 con un calo rispettivamente pari a 57% e 58% rispetto alla settimana di lancio.

FIFA 22 occupa il secondo posto della classifica con vendite in aumento del 145% mentre Minecraft Nintendo Switch Edition guadagna il terzo posto del podio con vendite aumentate del 258%.

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Minecraft Nintendo Switch Edition Call of Duty Vanguard Marvel's Guardians of the Galaxy Pokémon Diamante Lucente Just Dance 2022 Animal Crossing New Horizons Far Cry 6 Mario Party Superstars

La Top 10 completa vede Guardiani della Galassia risalire in quinta posizione, Just Dance 2022 alla posizione numero 7 e Animal Crossing New Horizons in ottava posizione, salgono anche le vendite di Far Cry 6 che si trova ora al nono posto della classifica. Battlefield 2042 esce dalle prime dieci posizioni appena una settimana dopo il lancio.