Mario Kart 8 domina nel Regno Unito, Hades debutta all'ottavo posto

La carenza di nuove uscite videoludiche di rilievo in formato fisico permette a Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch di guadagnarsi (nuovamente) il primo posto della classifica britannica nella settimana di ferragosto.

Mario Kart 8 Deluxe torna a vertice grazie ad un aumento delle vendite pari al 6% rispetto alla settimana precedente, GTA V occupa la seconda posizione (vendita in aumento del 44%) e infine Minecraft Nintendo Switch Edition si trova sul gradino più basso del podio con una crescita settimanale del 17%, niente male per tre giochi di fatto usciti da molti anni.

Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto 5 Minecraft Nintendo Switch Edition Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game Animal Crossing New Horizons F1 2021 Assassin's Creed Valhalla Hades The Legend of Zelda Skyward Sword HD Ratchet & Clank Rift Apart

Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game di SEGA occupa la quarta posizione mentre al quinto posto troviamo Animal Crossing New Horizons. F1 2021 scivola in sesta posizione registrando un calo vendite del 34% su base settimanale, da segnalare le discrete performance di Hades che debutta in ottava posizione con il 70% delle vendite su PS5, il 23% su PS4 e il 7% su console della famiglia Xbox, bisogna però considerare che in quest'ultimo caso il gioco è disponibile anche su Xbox Game Pass. In decima posizione un ritorno, quello di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5, preceduto da The Legend of Zelda Skyward Sword HD per Nintendo Switch.