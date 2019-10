Mario Kart 8 giocato con il controller di Ring Fit Adventure!

Il canale YouTube Rando Media ha pubblicato un video che mostra Mario Kart 8 Deluxe giocato con il Ring Con, il particolare controller di Ring Fit Adventure, nuova esperienza per Nintendo Switch uscita il 18 ottobre scorso. Il risultato? Non proprio memorabile.

Nonostante la forma circolare il Ring Con non è calibrato come un volante e non può essere utilizzato con soddisfazione nei giochi di corse, nonostante il controller venga effettivamente riconosciuto come sistema di movimento in qualsiasi tipo di gioco, grazie al Joy-Con "agganciato" nell'apposita tasca.

Purtroppo giocare a Mario Kart 8 Deluxe con il Ring Con non è una esperienza gratificante, la scarsa precisione rende il tutto molto difficile e ben poco piacevole, meglio usare il Joy-Con tradizionale, il controller PRO oppure il volante ufficiale di Mario Kart 8 realizzato da Hori su licenza Nintendo e presto in arrivo nei negozi americani, a gennaio 2020 in Europa.