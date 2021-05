Mario Kart 8, tutti in pista: il Presidente Bowser insegna a giocare anche ai genitori!

In attesa di scoprire se davvero Nintendo è pronta ad un reveal di Mario Kart 9 per Nintendo Switch, il Presidente di Nintendo America si porta avanti e amplia la community di appassionati!

Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, Doug Bowser ha infatti condiviso una simpatica istantanea di vita famigliare Come potete osservare dal cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, il dirigente del colosso di Kyoto ha infatti deciso di intraprendere una nuova missione: insegnare i segreti di Mario Kart 8: Deluxe ai propri anziani genitori. Attrezzati di console e luminosi Joy-Con gialli, la madre e il padre di Doug Bowser hanno accettato la sfida, cercando di portare gloria e onore sulla casata Bowser anche tra i circuiti antigravitazionali di Mario Kart 8.



Con Mario Kart 8: Deluxe qualificatosi come il racing game più venduto nella storia negli USA, i genitori del dirigente Nintendo non avranno difficoltà nel trovare avversari con i quali esercitarsi! Un momento di divertimento famigliare divertente, per un retroscena sulla vita privata del carismatico Presidente di Nintendo America. In attesa di poter gareggiare con i signori Bowser alla griglia di partenza, vi è mai capitato di ritrovarvi in una situazione simile, decisi a introdurre genitori, fratelli, sorelle o altri parenti ai segreti dell'intrattenimento videoludico?