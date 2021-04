Mario Kart 8 da record: è il racing game più venduto di sempre negli USA

Mario Kart 8 Deluxe continua a macinare nuovi record. Secondo quanto riportato dall'analista dell'NPD Mat Piscatella, il titolo Nintendo è divenuto il racing game più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti, superando così il precedente primato appartenente a Mario Kart Wii.

Piscatella non scende maggiormente nel dettaglio segnalando i numeri esatti registrati dal gioco sul suolo americano, tuttavia è bene specificare che tale risultato è stato raggiunto tenendo conto delle vendite combinate di Mario Kart 8 Deluxe, uscito su Switch nel 2017 e dell'originale Mario Kart 8 arrivato su Wii U nel 2014. Sulla vecchia e commercialmente sforunata console Nintendo il titolo arrivò a vendere 8,45 milioni di copie in tutto il mondo (dati aggiornati al 30 settembre 2020), mentre l'edizione per l'attuale sistema ibrido ha raggiunto la bellezza di 33,41 milioni di unità vendute (dati aggiornati al 30 dicembre 2020). Combinando la cifra, si sfiorano le 42 milioni di copie complessive. Questi dati, tra l'altro, lo pongono al decimo posto dei giochi più venduti di tutti i tempi, e lo rendono anche l'attuale gioco più venduto in assoluto per Nintendo Switch.

Mario Kart Wii, precedente detentore del record negli Stati Uniti, ha venduto oltre 37 milioni di copie globali (dati aggiornati al 30 settembre 2020) e uscendo su una singola console. Ciò non esclude che nel prossimo futuro, procedendo a questo ritmo, Mario Kart 8 Deluxe non possa superare anche tali risultati, senza più tenere conto della versione originale Wii U. Se ancora non avete fatto vostro l'ultimo esponente della serie, la nostra recensione di Mario Kart 8 Deluxe vi invoglierà all'acquisto. Nel frattempo iniziando a diffondersi rumors sull'uscita di Mario Kart 9 su Switch nel 2021.