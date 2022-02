Mario Kart 8, successo senza fine: superate le 50 milioni di copie tra Switch e Wii U

Nell'aggiornare i propri risultati finanziari, Nintendo ha rivelato diversi importanti dettagli sulle performance commerciali dei suoi prodotti, che non smettono di stupire. Non solo Pokémon Spada e Scudo hanno superato Oro e Argento, ma anche Mario Kart 8 continua una corsa praticamente inarrestabile.

Con Mario Kart 8 Deluxe che ha raggiunto un totale di 43.35 milioni di unità distribuite, l'ottavo episodio della serie si conferma uno dei più grandi successi della storia della Grande N: sommando infatti gli 8.46 milioni dalla versione originale per Wii U, il celebre racing game tocca complessivamente 51.810.000 di copie totali vendute nel corso di quasi otto anni di commercializzazione (Mario Kart 8 è uscito originariamente a maggio 2014). Tali risultati lo confermano non solo come il titolo di maggior successo per Nintendo Switch, ma lo pongono anche al settimo posto dei giochi più venduti di sempre, dietro solamente a Wii Sports e Super Mario Bros. tra le produzioni Nintendo.

Di fronte a un successo di simile portata, aumenta sempre di più l'attesa verso il prossimo capitolo della serie e la curiosità di scoprire cosa offrirà ai giocatori: le ultime voci di corridoio affermano che Mario Kart 9 sarà il protagonista del Nintendo Direct di febbraio 2022 assieme a Xenoblade Chronicles 3 e un nuovo Fire Emblem, tuttavia per il momento non c'è nessuna conferma. Ma considerato quanto i rumor stiano divenendo sempre più insistenti negli ultimi mesi, che il nono episodio possa presto divenire realtà?