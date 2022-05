Mario Kart 9 esiste? Secondo Reggie Fils-Aime il gioco è in fase concept

Di Mario Kart 9 si parla da molto tempo e del resto è difficile pensare che un best seller assoluto come Mario Kart 8 Deluxe non avrà un sequel. Nintendo non si è mai sbottonata e ad oggi non sappiamo nulla sul progetto ma secondo Reggie Fils-Aime MK9 esiste eccome, almeno in fase concept.

"Cosa penso di Mario Kart 9? Probabilmente esiste, almeno in fase concept", queste le parole pronunciate da Reggie Fils-Aime durante l'ultima puntata del podcast di Kinda Funny. Reggie sottolinea come non lavori più in Nintendo of America da almeno tre anni, ma conoscendo la mentalità e il modus operandi della compagnia, è probabile che Mario Kart 9 sia in sviluppo.

L'obiettivo di Nintendo è quello di offrire una esperienza sempre diversa per ogni gioco della serie e di fatto Mario Kart 8 Deluxe è un porting di un gioco già esistente, il nono capitolo dovrà quindi introdurre meccaniche nuove e originali rispetto ai precedenti giochi di Mario Kart. Secondo Reggie Fils-Aime "Mario Kart 9 non uscirà fino a quando Nintendo non sarà certa di avere tra le mani un gioco innovativo e originale."

Nintendo Switch non ha ancora il suo Mario Kart "inedito" e chissà che il 2023 non possa essere l'anno giusto.