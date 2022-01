Mario Kart 9 diventa Nintendo Kart? Rumor e speculazioni sul futuro di MK

Mario Kart 8 Deluxe è una fortunatissima riedizione del capitolo pubblicato nel 2014 su Wii U. La seconda chance data al titolo grazie al fattore Switch si è dimostrata un'autentica miniera d'oro con quasi 40 milioni di copie vendute ed è dunque naturale che si cominci a parlare di un successore.

Il noto analista finanziario di Kantan Games Serkan Toto, sempre molto attento a quello che succede sul mercato nipponico e in generale piuttosto autorevole, si è detto certo della presentazione nel corso del 2022 del prossimo episodio della serie racing a base di gusci, fulmini e banane.

"Lo so, Mario Kart 8 Deluxe sta vendendo ancora molto bene ma Mario Kart 9 è in fase attiva di sviluppo e arriverà con una interessante novità. Nintendo potrebbe infatti presentarlo già quest'anno", ha spiegato senza troppi giri di parole l'esperto. Parole che denotano fra le righe la sicurezza di chi potrebbe effettivamente saperne qualcosa e che sono state capaci di entusiasmare immediatamente i fan.

Il passaggio relativo a questa presunta trovata inedita, il fantomatico twist su cui si dovrebbe reggere Mario Kart 9 è in particolare riuscito a innescare la fantasia del pubblico. Le speculazioni degli appassionati hanno innescato il proverbiale effetto domino, e Nintendo Kart è diventato trending topic su Twitter. Tantissimi fan a quanto pare si augurerebbero lo stesso tipo di trattamento che la Grande N ha riservato a Smash Bros, ovvero un connubio di franchise diversi riuniti sotto un unico tetto, per gare all'ultimo guscio rosso capaci di celebrare in qualche modo la storia del publisher.

Non si tratterebbe in realtà di un inedito assoluto per la serie: proprio i DLC di Mario Kart 8 avevano visto l'inclusione nel roster di Link da The Legend of Zelda, degli Inkling di Splatoon e di Isabelle da Animal Crossing. Una tendenza che in tanti vorrebbero vedere ulteriormente esasperata, per abbracciare icone provenienti da mondi apparentemente inconciliabili tra loro. Da Samus a Olimar e i suoi Pikmin, passando per Pikachu, Fox Mc Cloud e Captain Falcon, l'idea immaginata dagli appassionati trasformerebbe Mario Kart in qualcosa di effettivamente diverso, con circuiti e magari power-up tematizzati a seconda del franchise di riferimento.

Al di là dei desideri della community, è bene ad ogni modo ribadire che Nintendo non ha voluto commentare il rumor originale, rimanendo per ora immaginiamo più che soddisfatta delle strabilianti performance raggiunte nel tempo da Mario Kart 8 Deluxe. Senza dimenticare anche il buon riscontro del coraggioso Mario Kart Live Home Circuit, esperimento a base di radiocomandi e realtà aumentata pubblicato a fine 2020 accolto positivamente da pubblico e critica, come testimoniato anche dalla nostra recensione di Mario Kart Live Home Circuit.