Mario Kart 9 è in realtà Nintendo Kart? Fan in fibrillazione, scatta il trend sui social

I fan, incuriositi dalla possibile novità menzionata dall'analista, hanno fanno volare la loro immaginazione e hanno ipotizzato l'esistenza di Nintendo Kart , una sorta di Super Smash Bros. Ultimate a misura di kart in cui potrebbe trovare posto una selezione all-star degli eroi della casa di Kyoto . Si tratta di una speculazione alimentata anche da una serie di fatti reali: nel corso della sua storia, Mario Kart 8 ha dato il benvenuto a personaggi come Link di The Legend of Zelda, gli Inklings di Splatoon e Isabelle di Animal Crossing, una tendenza che secondo molti potrebbe essere allargata per abbracciare tanti altri franchise: nelle scorse ore, l'hashtag "Nintendo Kart" è apparso in oltre 10.000 tweet , generando un nuovo trend sul social network. L'idea, a quanto pare, sta stuzzicando la comunità, anche se non a tutti sembra piacere. Voi cosa ne pensate?

how much do you wanna bet that Mario Kart 9 is just gonna have like. 2 or 3 guest characters again and people are gonna be upset and complain like nintendo kart was ever a guaranteed thing to happen pic.twitter.com/9b6PGjrry8 — Mat 🦆 COMMISSIONS FULL (@MatttGFX) January 8, 2022

I’ve seen so many people who are for and against the idea of a Mario Kart with Nintendo All-Stars



On one hand, it could bring tons of unique tracks, karts and characters



But on the other hand, it would kinda remove the Mario Kart identity and just be Nintendo Kart



It’s 50/50! pic.twitter.com/NAUdmh4Dzh — EdwardSabaVO (@EdwardSabaVO) January 9, 2022

If this "Nintendo Kart" thing really is a thing, I would love if they incorporated modes from other Nintendo racing games. Imagine if they did City Trial from Air Ride with power ups and air rides but with Mario Kart items in the mix. I know it isn't gonna happen but it'd be cool pic.twitter.com/9DXUDRdKaZ — SmashMarioPro2000 (@SmashMarioPro) January 9, 2022

Nintendo Kart is trending and while I'm 99% sure it will never happen a Mario Kart game with all kinds of Nintendo characters racing through all of Nintendo's various worlds and using items from each series would be so sick... pic.twitter.com/DHDFA50ZDe — Aero (@ActualAero) January 9, 2022

"mario kart should be nintendo kart instead!" and give rise to the creation of the smash fan base 2.0? how about no thanks — bnuuy. ★ (@pepperonisecret) January 8, 2022