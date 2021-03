Mario Kart 9 su Switch nel 2021? Un insider lo considera sicuro

Nuove voci di corridoio danno per certo l'arrivo di Mario Kart 9 su Switch entro il 2021. A considerarla cosa sicura è un "insider verificato" attivo sul forum di ResetEra, nonostante Nintendo al momento non abbia mai accennato all'esistenza del nuovo episodio della serie in arrivo su Switch.

La fonte afferma che il prossimo capitolo principale dello storico racing game su go-kart è già in sviluppo da tempo e la sua uscita è prevista più avanti nel corso dell'anno. Per essere ancora più precisi, nel periodo a ridosso delle festività natalizie, in un intervallo di tempo compreso tra ottobre e dicembre. L'insider tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli in merito allo sviluppo del gioco e le sue caratteristiche.

Al momento Nintendo non ha divulgato piani concreti su quali giochi pubblicare verso la fine del 2021. Tutto resta avvolto nel mistero, alla luce anche di mancate novità su fine anno e su attesissime produzioni di punta quali ad esempio The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 4, durante il Nintendo Direct del 17 febbraio. In mancanza di dettagli più concreti su Mario Kart 9, la possibilità che possa davvero arrivare nel 2021 va presa con le pinze in attesa di conferme o smentite future.

L'ultimo esponente principale a debuttare sul mercato è stato Mario Kart 8 su Wii U nel 2014, a cui ha fatto seguito Mario Kart 8 Deluxe su Switch nel 2017. Nonostante siano passati anni dalla sua uscita, l'opera Nintendo continua a macinare record di vendite impressionanti, arrivando a superare le 33 milioni di copie vendute. A ottobre 2020 la casa di Kyoto ha invece distribuito Mario Kart Live: Home Circuit, che implementa caratteristiche di realtà aumentata. Potete leggere la nostra recensione di Mario Kart Live: Home Circuit per farvi un'idea su questo particolare esperimento.