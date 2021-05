Mario Kart 9 in uscita a Natale 2021 o ad inizio 2022? Sarebbe in sviluppo da 3 anni

Sapete qual è il gioco più venduto per Nintendo Switch? Con oltre 33 milioni di copie piazzate dal 2017 a questa parte, è Mario Kart 8 Deluxe, un titolo che in realtà affonda le sue radici nella generazione precedente. Le sue qualità sono indiscutibili, ma sono in tanti a desiderare un nuovo episodio pensato appositamente per Switch...

A questi giocatori segnaliamo i recenti rumor che vogliono un nuovo Mario Kart in sviluppo da almeno 3 anni e destinato a vedere la luce in un periodo compreso tra le festività natalizie del 2021 e i primi mesi del 2022. A metterli in giro è stato Zippo, un noto insider vicino a Nintendo che in passato ha acquisito credibilità rivelando in anticipo informazioni su giochi come The Legend of Zelda e Super Smash Bros. Ultimate. "Ho sentito più volte che il team di Yabuki sta lavorando duramente ad un nuovo Mario Kart, e che lo sta facendo da tre anni. Mi hanno anche assicurato che non si tratta di un progetto afferente a Mario Kart Tour, Live Circuit o alle attrazioni del parco Universal".

Zippo afferma che il titolo potrebbe anche non intitolarsi Mario Kart 9, andandosi quindi a configurare come uno spin-off oppure un'espansione di Mario Kart 8 Deluxe. Qualsiasi sia la natura del progetto, l'insider colloca l'uscita tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, lasciando quindi intendere che il reveal sia piuttosto vicino.

Ci troviamo, ovviamente, nel campo delle speculazioni, di conseguenza vi consigliamo di tenere a freno il vostro entusiasmo e di attendere conferme ufficiali prima di festeggiare. La pandemia, tra l'altro, potrebbe anche aver sconvolto i piani, come già accaduto nei mesi scorsi per altri titoli in sviluppo. Una cosa è certa: attenderemo l'E3 di Nintendo con ancor più curiosità.