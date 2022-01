Mario Kart 9 verrà annunciato quest'anno? Serkan Toto è sicurissimo

Intervistato insieme ad altri analisti da GamesIndustry.biz per fornire le consuete previsioni per il 2022, Serkan Toto di Kantan Games si è detto assolutamente sicuro che quest'anno Nintendo presenterà un nuovo Mario Kart per Nintendo Switch.

"Lo so, Mario Kart 8 Deluxe sta vendendo ancora molto bene ma Mario Kart 9 è in fase attiva di sviluppo e arriverà con una interessante novità. Nintendo potrebbe presentarlo quest'anno e credo che ci sarà spazio anche per una IP della compagnia in arrivo su smartphone dal momento che dopo Mario Kart Tour, pubblicato nel 2019, non sono usciti altri giochi Nintendo per piattaforme mobile."

Effettivamente da molto tempo si parla di un nuovo Mario Kart in fase di sviluppo e c'è chi si aspettava una presentazione ufficiale nel corso del 2021, poi mai avvenuta. Gli analisti sono concordi nell'affermare che MK9 sia in fase di sviluppo e secondo un leak recente il nuovo Mario Kart si chiamerà Mario Kart Crossroads.

Difficile saperne di più al momento, Nintendo è sempre molto abbottonata sui suoi piani per il futuro ma i tempi sembrano effettivamente maturi per l'annuncio del prossimo Mario Kart, dopo la pubblicazione dello spin-off Mario Kart Live Home Circuit, accolto positivamente ma incapace di registrare lo stesso successo di Mario Kart 9, a fronte anche di un prezzo di ingresso più alto.