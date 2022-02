Mario Kart 9 e Xenoblade Chronicles 3 protagonisti del Nintendo Direct di febbraio?

Febbraio è da sempre un mese particolarmente propizio per i Nintendo Direct e sebbene ancora non sia stato annunciato un nuovo showcase, l'insider Zippo (da sempre vicino alla casa di Kyoto) si dice assolutamente sicuro che un Direct ci sarà e ne svela anche i principali contenuti.

Il Nintendo Direct di febbraio potrebbe andare in onda la prossima settimana e tra i giochi presenti, Zippo cita Kirby E La Terra Perduta, Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp, Splatoon 3, il tanto rumoreggiato Xenoblade Chronicles 3 e un nuovo gioco della serie Fire Emblem.

Zippo parla chiaramente di "tante novità svelate durante la presentazione" e si dice assolutamente certo del fatto che anche Mario Kart 9 sarà della partita. In effetti secondo i rumor, il prossimo gioco della serie Mario Kart sarebbe praticamente pronto e in rampa di lancio per uscire nel 2022 o 2023, al momento non ci sono conferme ma probabilmente ne sapremo di più tra poco.

Mario Kart 9 potrebbe intitolarsi Mario Kart Crossroads e c'è anche chi parla di un rebranding come Nintendo Kart, con l'obiettivo di creare un racing con tutti i personaggi Nintendo (tra cui i Pikmin e gli eroi di Star Fox) e non solo, in stile Super Smash Bros. Sarà vero? Speriamo di scoprirlo presto.