Mario Kart Crossroads avrà personaggi di Star Fox e Pikmin? Gli ultimi rumor

Non si placano i rumor sul prossimo episodio di Mario Kart, che potrebbe chiamarsi Mario Kart Crossroads (o Mario Kart 9, Mario Kart 10 e addirittura Nintendo Kart) stando ai nomi vociferati nelle scorse settimane. Stavolta è l'insider Zippo a tornare alla carica sul futuro della storica serie racing di Nintendo.

Le nuove voci rafforzerebbero l'idea che Mario Kart 9 potrebbe diventare Nintendo Kart: secondo Zippo, infatti, nel prossimo gioco del franchise saranno presenti diverse guest star provenienti da Star Fox, Pikmin ed ARMS, continuando così il trend già seguito da Mario Kart 8 Deluxe che, tra i suoi piloti, prevede la presenza di Link da The Legend of Zelda, gli Inklings di Splatoon ed alcuni personaggi di Animal Crossing. Secondo l'insider, inoltre, tutti i piloti godranno di costumi alternativi e, soprattutto, ci sarà un grande focus sui contenuti single player, che dovrebbero essere ancora più ricchi e corposi rispetto al passato.

Pur trattandosi di semplici voci, nel 2022 cade il trentesimo anniversario di Mario Kart (il capostipite, Super Mario Kart, uscì su Super Nintendo nel 1992): non è quindi da escludere che la Grande N voglia festeggiare al meglio la ricorrenza, motivo per cui diverse star del mondo Nintendo potrebbero fare la loro comparsa nel possibile Mario Kart Crossroads. L'analista Serkan Koto si dice sicurissimo che Mario Kart 9 verrà annunciato nel 2022: non resta quindi che attendere una mossa di Nintendo.