Mario Kart Home Live Circuit porta la serie in salotto: tutti i dettagli sulla rivoluzione in video!

Dopo anni di storia videoludica, il franchise di Mario Kart si prepara a un nuovo debutto nei salotti, e non solo, dei videogiocatori di tutto il mondo.

A riscrivere la tradizione del brand è stato l'annuncio di Mario Kart Home: Live Circuit, un'esperienza di gioco non convenzionale, che fonde in sé elementi da videogioco, tangibilità del mondo dei giocattoli e la tecnologia della Realtà Aumentata. Ponendo nelle mani dell'utenza un intrigante kit col quale cimentarsi nella costruzione di circuiti casalinghi, Nintendo invita il pubblico a creare piste che si snodino tra salotti, cucine e camere da letto, lungo le quali far sfrecciare un apposito kart equipaggiato di videocamera.

Il percorso di quest'ultimo sarà poi trasmesso sullo schermo di Nintendo Switch, con la console pronta a convertire il tutto in un'esperienza AR regolata dalle tradizionali meccaniche del franchise. Mario kart Home: Live Circuit includerà diverse modaità, che spaziano dal tradizionale Gran Premio a prove a tempo o personalizzate. Per raccontarvi tutti i dettagli sulla produzione, la Redazione di Everyeye ha confezionato un'apposita Video Anteprima di Mario Kart Home: Live Circuit. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!