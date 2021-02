Mario Kart, anche Joe Biden gioca al racing game: il Presidente USA sfida la nipote

Mentre Mario Kart 8: Deluxe continua ad ottenere risultati record su Nintendo Switch, c'è chi preferisce cimentarsi nella versione arcade delle piste proposte dalla serie di racing game del colosso di Kyoto.

Nel corso del weekend appena concluso, nientemeno che il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America è stato immortalato durante una partita a Mario Kart Arcade GP DX. La nipote Naomi ha infatti condiviso una storia Instagram nella quale vediamo Joe Biden cimentarsi con una versione cabinato della serie Nintendo. Il momento di semi-normale quotidianità si è verificato durante la prima visita del Presidente USA a Camp David, dove a quanto pare trova spazio anche l'intrattenimento videoludico.



Nei panni di Luigi, Biden ha sfidato la nipote, che ha invece scelto la Principessa Peach come alter-ego. E A quanto pare, il capo di Stato non è nuovo alle derapate di Mario Kart, dato che è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria. "Anche se un po' arrugginito - ha scritto la nipote - è comunque riuscito a vincere (per un pelo)". Un momento di quiete famigliare tra un impegno politico e l'altro, con il Presidente USA entrato in carica nel mese di gennaio 2021, dopo un complesso passaggio di consegne che ha visto sconfitto Donald Trump.