Mario Kart Live Home Circuit: come si gioca, come creare le piste e durata della batteria

Come avrete notato nella nostra diretta Twitch a base di Mario Kart Live Home Circuit con Fossa e Mottura, la nuova esclusiva per Nintendo Switch è ora disponibile nei negozi e permette di pilotare un vero e proprio kart in miniatura. Scopriamo insieme come fare per costruire una pista e gareggiare sia da soli che con gli amici.

Come creare una pista

All'interno della confezione di Mario Kart Live: Home Circuit non si trovano solo il software ed il kart di Super Mario ma anche i seguenti accessori per la creazione di un circuito domestico di base, ovvero: quattro porte e due segnali di curva. Stando alle linee guida della Grande N, per creare la pista perfetta occorrerebbe restare in un luogo al chiuso della grandezza minima di 3,5 x 3 metri. Per quello che riguarda le superfici sulle quali i kart possono correre troviamo piastrelle, parquet, moquette a fibre corte e laminato: tutti questi possono anche essere combinati e non è fondamentale che l'intero circuito poggi sullo stesso tipo di materiale. A prescindere dal materiale elencato selezionato per la costruzione del circuito, andrebbe inoltre pulita l'intera superficie accuratamente, dal momento che eventuali residui potrebbero finire tra le ruote della macchinina radiocomandata e interferire con il suo funzionamento, rovinando l'esperienza dei giocatori e danneggiando il kart.

Un altro problema potrebbe essere rappresentato dalla presenza di dislivelli, poiché un movimento errato potrebbe far cadere rovinosamente il kart e creare dei danni irreparabili. Per evitare invece interferenze di qualsiasi tipo, è consigliabile tenere lontani gli animali durante le fasi di gioco (cercate quindi di evitare le bizzarre situazioni capitate ad alcuni giocatori di Mario Kart Live: Home Circuit con i loro gatti) e di fare in modo che la distanza tra la console ed il kart non superi mai i 5 metri, poiché si rischierebbe un deterioramento del segnale che potrebbe inficiare il corretto funzionamento del piccolo veicolo.



Una volta posizionati tutti gli oggetti per la creazione della pista, ricordate di fare un giro di prova per fare in modo che il software memorizzi la posizione delle bandierine e delle curve e permetta successivamente di gareggiare sul tracciato.

Come giocare da soli o in compagnia

Con il contenuto della confezione di Mario Kart Live: Home Circuit è possibile giocare esclusivamente da soli in una serie di modalità che includono il Gran Premio contro i Bowserotti all'interno dei 24 circuiti, le prove a tempo e la corsa speculare (una modalità che capovolge le immagini a schermo e rende tutto più difficile). In base alla vostra abilità di gioco, proprio come in tutti gli episodi della serie è possibile modificare la difficoltà selezionando la classe da 50cc a 200cc e i più giovani possono approfittare della "Guida assistita", un'opzione extra che se attiva può aiutare i giocatori a non uscire dal tracciato e far così divertire anche chi ha meno dimestichezza con un controller. Se invece volete giocare con gli amici, occorre disporre di più kart e relative console da utilizzare come controller per un massimo di quattro giocatori (ovvero quattro kart e altrettanti Switch).

Sappiate che il gioco può essere utilizzato tanto nella modalità portatile (obbligatoria per chi è su Nintendo Switch Lite) che in modalità TV collegando la console al suo dock. Va inoltre precisato che, a differenza di tutti gli altri prodotti, Mario Kart Live: Home Circuit non consente di catturare screenshot o filmati attraverso la pressione del pulsante di cattura della console.

Durata della batteria

Il piccolo veicolo di Mario Kart Live: Home Circuit è dotato di una batteria ricaricabile la cui durata varia in base ad alcuni fattori. Se si gioca selezionando la classe 150cc la batteria dovrebbe durare un'ora e mezza circa, quindi la velocità selezionata può avere un'influenza su quanto tempo di può giocare prima che la carica si esaurisca. Una volta scarica, la batteria può essere ricaricata in due modi: tramite l'utilizzo del cavo USB presente nella confezione o utilizzando il blocco alimentatore che avete trovato nella scatola di Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite. Nel secondo caso la carica dovrebbe completarsi nel giro di tre ore e mezza, invece collegando il kart alla console mentre la si utilizza si potrebbero prolungare i tempi di ricarica.