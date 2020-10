Mario Kart Live Home Circuit: guida e trucchi per costruire un primo circuito perfetto

Dopo aver testato a lungo le potenzialità di Mario Kart Live Home Circuit, la Redazione di Everyeye è pronta a offrirvi i suoi consigli su come sfruttare al meglio la produzione Nintendo.

Il nostro Marco Mottura, ormai pilota affermato, vi presenta direttamente dalla Redazione gli elementi principali a cui prestare sempre attenzione in fase di assemblaggio di un nuovo circuito. Dal numero di giocatori coinvolti, alla presenza di animali domestici, passando per la forma dei tracciati e gli strumenti più adatti per costruirli, ecco un condensato di consigli per cimentarsi con Mario Kart Live: Home Circuit.



Ovviamente, non poteva mancare un breve tour del circuito allestito dalla Redazione: se volete vederlo in azione, potete recuperare anche la sfida a Mario Kart Live tra Mottura, Fossa e Cydonia. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye.



Non ci resta dunque che augurarvi una buona visione e buon divertimento con Mario Kart Live: Home Circuit! Il titolo, lo ricordiamo, è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch e rappresenta una peculiare combinazione tra giocattolo e videogioco. Non si tratta del primo esperimento in tal senso, ma sicuramente il risultato ottenuto è particolarmente interessante: ve ne parla sempre il nostro Marco Mottura in uno speciale dedicato ai Toys to Life e Mario Kart Live.