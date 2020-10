Mario Kart Live Home Circuit in preordine su Amazon

Mario Kart Live Home Circuit è stato annunciato a settembre come parte dei festeggiamenti per i 35 anni di Super Mario, il gioco in Realtà Aumentata arriverà il 16 ottobre ed è ora disponibile per il preordine su Amazon in Italia.

"Trasforma la tua casa in un circuito con Mario Kart Live Home Circuit, un modo tutto nuovo di giocare a Mario Kart. Guida un Kart nel mondo reale con i comandi tradizionali di Mario Kart, Segui l'azione in prima persona grazie alla telecamera sullo schermo della console Nintendo Switch o sulla TV Puoi giocare con amici per fino a quattro giocatori, a condizione che ogni giocatore disponga di un Kart, di una console Nintendo Switch e di una copia del software."

La confezione include un kart con telecamera, due segnali di curva e un cavo di ricarica USB, due i set disponibili, uno con go-kart di Mario e uno dedicato a Luigi, in entrambi i casi il prezzo è pari a 109,99 euro. La disponibilità è prevista per il 16 ottobre con consegna garantita al lancio, come da tradizione per Amazon. Non sono invece previsti bonus di alcun tipo per il preordine.