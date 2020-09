Mario Kart Live Home Circuit: il racing in Realtà Aumentata sfreccia nel video reveal

Dopo aver celebrato il 35° anniversario dalla partenza dell'epopea platform di Super Mario, Nintendo approfitta dell'ultimo Direct per sorprendere il proprio pubblico con l'annuncio di Mario Kart Live Home Circuit, un arcade racing in Realtà Aumentata previsto al lancio per metà ottobre.

Con Home Circuit, l'azienda giapponese promette di esaudire il sogno degli appassionati di trasformare la propria casa in un circuito di Mario Kart. Grazie al nuovo capitolo AR di Mario Kart avremo infatti l'opportunità di guidare delle macchine ipertecnologiche utilizzando i comandi tradizionali della serie.

Una telecamera montata sul kart trasmetterà le immagini sullo schermo di Nintendo Switch o sulla propria TV, rendendo ancora più interattiva l'esperienza offerta dal titolo attraverso la visualizzazione di diversi potenziamenti disseminati sul circuito.

Il set base fornirà tutti gli strumenti per poter realizzare il proprio tracciato ideale nel salotto di casa o in qualsiasi altro luogo desiderato. Il lancio di Mario Kart Live Home Circuit è previsto per il 16 ottobre di quest'anno ad un prezzo che deve essere ancora annunciato. Sempre per il mese di ottobre è prevista l'uscita di Super Mario Bros. 35, un party game in salsa nostalgica che coinvolgerà i fan dell'idraulico baffuto in una serie di sfide online.